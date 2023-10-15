ロンドンやマンチェスターなどイギリスの複数の都市で14日、イスラエルによるガザ空爆に抗議し、パレスチナ人に連帯を示す抗議デモが行われた。ロンドンでは、市内中心部にあるBBC本社からダウニング街の首相官邸までの通りをデモ隊が行進し、ロンドン警視庁は警官1000人以上を配備した。ロンドン警視庁によると、この日は7人を逮捕。そのうち1人は器物損壊、2人は公序良俗違反の容疑だという。7日のハマスによるイスラエルへの攻