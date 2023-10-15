「マラソングランドチャンピオンシップ」（１５日、国立競技場発着）２４年パリ五輪代表選考会を兼ねて行われ、女子は鈴木優花（２４）＝第一生命＝が２時間２４分９秒で１位、東京五輪８位入賞の一山麻緒（２６）＝資生堂＝が２時間２４分４３秒で２位に入り、五輪代表に内定した。鈴木は一度は一山のスパートについていけず離されたが、じわじわと追い上げて、３８キロ過ぎに逆転。そのまま歓喜のゴールテープを切った。