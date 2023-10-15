一向に収束する気配が見えないジャニーズ事務所の“性加害”問題でジャニーズ事務所所属のタレントと共演してきた女優たちもトバッチリを受ける形となりつつある。性加害問題の波紋ここまで…“ジャニ妻”たちがまさかの「負け組」に？ 大打撃はこの3人例えば人気ドラマ「ロングバケーション」「HERO」の再演で話題になった木村拓哉（50）と松たか子（46）。日産のブランドアンバサダーだった木村が、新型軽自動車「サクラ」の
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