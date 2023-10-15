All About ニュース編集部は9月28日〜10月5日、全国10〜60代の263人を対象に「都道府県のイメージ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、移住したいと思う都道府県ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：北海道2位は「北海道」でした。冬の寒さが気になるものの、エリアごとに異なる表情を見せる雄大な自然、魅力的な観光地、おいしい食べ物など、移住のメリットはさまざ