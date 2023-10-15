【AFP＝時事】レバノン軍は14日、イスラエル軍による前日の国境地帯への砲撃でロイター通信（Reuters）の映像ジャーナリストが死亡したほか、他の報道機関関係者6人が負傷したと述べた。レバノン軍は声明で、「敵国イスラエルがロケット弾を発射し、報道陣の民間車両に当たった。これにより、イサム・アブダラ（ロイターのジャーナリスト）が死亡した」と発表した。別のロイターのジャーナリストのほか、AFP通信、中東の衛星テレ