パレスチナ武装勢力のハマスがイスラエルを攻撃し８歳の娘を失った父親がむしろ安堵の涙を流した切ないエピソードが伝えられた。米ＣＮＮは１２日、イスラエルのガザ地区に近いキブツ（農業共同体）ベエリに住むトーマス・ハンドさんとのインタビューを報道した。ここは７日にハマスの戦闘員が押し寄せ最小１００人の民間人が死亡した。バイクに乗ったハマス戦闘員が残酷な虐殺劇を行ったと目撃者は述べた。当時トーマスさんは約１