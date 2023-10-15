ドイツ代表相手に連勝を飾るなど強さを見せている日本代表。海外でプレーする日本人選手たちも躍動している。そうしたなか、Transfermarktは選手の市場価値を一部更新。現時点で市場価値が最も高い日本人10人はこうなった。10位旗手 怜央市場価値：1100万ユーロ（17.2億円）セルティック所属、25歳MF8位タイ板倉 滉市場価値：1200万ユーロ（18.8億円）ボルシアMG所属、26歳DF8位タイ守田 英正市場価値：1200万ユーロ（18.8億