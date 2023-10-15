「女将カード」という謎のカードが、SNSで一部ユーザーを騒がせている。【写真】女将カード、裏側はこんな感じX（旧Twitter）で見たそのカードには、どこかの女将と思しき気品あふれる女性がプリントされており、「体力9800」「サポート8460」などの数値、「嫣麗なる女帝 ジェントレストクイーン」と気になりすぎる二つ名などが記されており、まるで対戦カードのようだ。調べてみたところ、食品メーカーの「ジャパンフリトレー」（