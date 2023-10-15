韓国メディア『スポータルコリア』は10月15日、「日本、アジアカップ最有力優勝候補。絶賛の理由は当然！“最近５試合５勝22ゴール５失点”」と見出しを打ち、森保ジャパンを取り上げた。同メディアによれば、サッカーコンテンツ制作所「フットボールアリーナ」は14日、日本の最近の動向を取り上げて、「アジアカップの最も有力な優勝候補だ」と言及したという。「日本は、森保一監督体制で、非常に魅力的で支配的なサッカーを