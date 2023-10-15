SMBCコンシューマーファイナンス（三井住友フィナンシャルグループ）は10月2日、「新たな広告表現開始について」とのプレスリリースを配信した。同社は「プロミス」の名称で消費者金融サービスを展開している。＊＊＊【写真8枚】「こんなに芸人出てたっけ？」意外なほど多くのお笑い芸人が出演していた、プロミスの過去CMプレスリリースによると、新しく始まるCMは《空飛ぶ潜水艦「プロミス号」が街の上空から人々の生活を見