２０２４年パリ五輪代表選考会となるマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ＝１５日、国立競技場発着）では、意外な大物ＯＢが話題を集めている。女子のレースを中継するＮＨＫでは、副音声を増田明美氏、小林祐梨子氏とともに、プロ野球の阪神などで活躍した藤川球児氏が担当。藤川氏は１４日にＮＨＫＢＳ１でプロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１戦・ＤｅＮＡ戦（マツダ）の解説を担当していたが、この日は異
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