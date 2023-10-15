故・ジャニー喜多川氏（享年87）の性加害問題が所属タレントの仕事に影響を及ぼす中、ファンの圧倒的な購買力に支えられて、勢いが全く衰えないのが9人組アイドルグループ「Snow Man」だ。元シブがき隊・本木雅弘はなぜ潰されなかった？ 奥山和由氏が明かしたメリー氏の「圧力」「ジャニーズ事務所が長年放置してきたジャニーさんの性加害の事実をようやく認め、謝罪し、社名や役員の一部を変えたものの、杜撰な記者会見など、企