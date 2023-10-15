静岡県議会定例会は最終日の１３日、川勝知事の給与減額条例案や今年度一般会計補正予算案など計３０議案を可決し、閉会した。知事が１２日の経済関係者との懇談で議会に未報告の事業を発言したとして、最大会派・自民改革会議が猛反発し、緊急質問を実施。大荒れとなった。県によると、知事は会合で、今年静岡県が開催都市になった日中韓の文化交流事業「東アジア文化都市」を挙げ、「三島市にレガシーを発展的に継承する拠点