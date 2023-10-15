◇パリ五輪日本代表選考会マラソングランドチャンピオンシップ（１５日、東京・国立競技場発着＝４２・１９５キロ）マラソンのパリ五輪代表を決める運命のレースがスタート。冷たい雨が降る中、男子は号砲直後から２０１８年ボストンマラソン優勝の川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が集団を抜け出す展開となった。最初の１５キロを４４分４４秒で通過。後続との集団を２８秒離した。川内は今回が１３０回目のフルマラソ