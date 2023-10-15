◇陸上マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)〈15日、国立競技場発着〉2024年パリ五輪の代表内定をかけたMGCが15日午前8時に号砲。今大会で130回目のマラソンとなる36歳の川内優輝選手がトップで10キロを通過しました。激しい雨が降りしきる中で、スタートから飛び出し単独走。10キロ地点は速報値29分41秒で通過し2位集団には12秒ほど差をつけています。また、2時間4分56秒の男子マラソン日本記録保持者である鈴木健吾選手は5キ