「日本一綺麗なキャンパス」と検索した時に真っ先に出てくる大学がどこか、読者はご存じだろうか。 それは、 関西学院大学。略して関学。 本部がある西宮上ケ原キャンパスは1929年開設。「スパニッシュ・ミッション様式」という、修道院の建築様式にちなんだスタイルで作られ、クリーム色の外壁と赤い瓦の屋根が特徴的だ。 そんな美しいキャンパスに、アイツが現れた。 ゴジラだ。 2023年11月3日に最新作『ゴジラ-1.0』（ゴジラマ