【WWE】SMACKDOWN（10月13日・日本時間14日／タルサ） カウンターキックや高速ジャーマンなど大ワザ連発のあとに飛び出した"一番痛そうな"拷問ワザ。「飛んで10本の指を踏みつけるだけ」の暴挙に「アーッ！！」と両手をあげて悶絶。ファンからも「痛い！」「酷い！」と悲鳴があがった。【映像】予想外の展開に「アーッ！！」悲痛な叫び10月13日（日本時間14日）に行われたWWE『SMACKDOWN』で、"プリティ・デッドリー"