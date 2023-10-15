通行止め区間が長い！豊橋バイパスの通行止めも始まる国土交通省 名四国道事務所は2023年10月13日、国道23号「名豊道路」の全線開通に向けた工事のため、通行止めとなっている「蒲郡バイパス」に加え、「豊橋バイパス」の通行止めも新たに開始することに対する注意喚起を行いました。名豊道路の未開通部の建設が進む（画像：名四国道事務所）。豊橋から名古屋まで続く計画の名豊道路（国道23号バイパス群の総称）は現在、豊川