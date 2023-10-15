なにかとお金のかかるカーライフのなかでも、ことさら「痛い出費」になりやすいのがタイヤ代だ。とくに原材料が高騰し、SUVをはじめ大型のタイヤを装着している車が増えた現在では、「タイヤ代で10万円オーバー」というケースも珍しくなくなっている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）数年に一度のこととはいえ、もう少し安くならないものか……ネットで安く済ませる方法を探すと、名の知れないメーカーの激安タイヤが目に