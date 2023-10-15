新型「“ド迫力”軽SUV」誕生へ2023年10月7日、様々な国産車のカスタマイズパーツを展開しているKUHL JAPAN（クールジャパン）は、新ブランドの「VRARVA（ブラーバ）」シリーズの第3弾となるコンプリートカー「IO（イオ）」の全貌を初公開。プロトモデルが完成したと発表しました。これがスズキ「ハスラー」？ ブラーバ新型「イオ」（画像：KUHL JAPAN公式サイトより）ブラーバは「近未来クロスオーバーカー」をテーマとしたコ