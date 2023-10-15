◆ラグビーＷ杯フランス大会▽準々決勝ニュージーランド２８―２４アイルランド（１４日・サンドニ）世界ランク１位のアイルランドとＷ杯３度優勝を誇る王国ニュージーランド（ＮＺ）が、準々決勝で激突。２８―２４でＮＺが勝ち、準決勝に進んだ。アイルランドは８度目の準々決勝で、初の４強進出はならなかった。ＮＺは前半８分、敵陣で約６分間の３０次攻撃を仕掛け相手反則を誘い、ＳＯモウンガがＰＧを決めて３点を先