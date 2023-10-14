黒柳徹子さん、中国に多くの読者「日中両国はもっと仲良くなる」3日、記者会見で「続窓ぎわのトットちゃん」を手にした黒柳徹子さん。（東京＝新華社記者/岳晨星）【新華社東京10月14日】日本児童文学のベストセラー「窓ぎわのトットちゃん」の著者、黒柳徹子さん（90）がこのほど、東京で新華社の取材に応じ、日中平和友好条約締結45周年に当たる今年、両国はもっと仲良くなると語った。黒柳さんの幼少期の体験を基にした