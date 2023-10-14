イスラエルが13日、パレスチナ自治区ガザ地区北部の住民に24時間以内の退避を求めたことに対し、援助団体や国際機関から怒りと批判の声が相次いでいる。退避期限はその後、修正されたが、対象地域には110万人が暮らし、地区内で最大の都市や最大の難民キャンプ、負傷者であふれかえる病院もある。住民全員の避難は不可能な状況だ。【写真】ガザ地上侵攻始まったらどうなる?四つの疑問前回は死者10倍に「イスラエルがアルア