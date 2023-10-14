Image: BongkarnGraphic (Shutterstock) 日本円で2兆円超え、結構な額。iPhoneのデフォルト検索エンジンになるには、どれくらいのお金を積まなければいけないのでしょうか。答えは、年間180億ドルから200億ドル（約2兆6000億円〜2兆9000億円）。資産運用会社バーンスタインのアナリストによると、Google（グーグル）が毎年Apple（アップル）に支払うこの額は、Appleの年間営業利益のおおよそ