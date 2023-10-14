「不安もありましたけど、いい雰囲気の中でスタート」■ロッテ 8ー2 ソフトバンク（14日・ZOZOマリン）ロッテの佐々木朗希投手は14日、ZOZOマリンスタジアムで行われたクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ、ソフトバンク戦に先発して3回完全投球を披露した。41球でお役御免となったが、チームを初戦勝利に導き「どうにかいい形で後ろにつなぐことができてよかったと思います」などと語った。初回、柳田をワンバウ