¡Ú¥êー¥É¡Û14Æü¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÜº÷¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å³¤ÊÝ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢¾ÂÄÅ»Ô°æÅÄ¤Î²­¹ç¤ÇÁÇÀø¤ê¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸©Æâºß½»¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜº÷¤Ç¿å¿¼50¥áー¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÃËÀ­¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÂâ°÷¤é¤¬È¯¸«¤·¡¢ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÅö»þ¡¢ºÊ