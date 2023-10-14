方言には不思議な言葉があり、それが時には誤解を招くことがあります。たとえば、友人に突然、「裏行こう」と言われたら何事かと思いますよね。実はこれ、栃木県の方言なんです。当たり前に使っていた「裏」の言葉で、友人にドン引きされた私のエピソードです。 転校で埼玉に引っ越した私 栃木県出身の私。高校生の時、転校することになり埼玉県に引っ越しました。栃木県を離れるのは寂しかったけれど、新しい環境にワク