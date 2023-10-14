【モデルプレス＝2023/10/14】女優の石田ゆり子が14日、自身の公式Instagramを更新。SNSでのなりすましアカウントの存在について警告した。【写真】石田ゆり子、スッピン姿が美しすぎる◆石田ゆり子、SNSなりすましに警告石田は「私の名前でTwitterしてるひとがいるのです」と記し、X（旧Twitter）にて石田本人になりすましたアカウントのスクリーンショットを公開。「これは私じゃないのです…あ、いまTwitterとは言わないのでし