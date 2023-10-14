2歳児のおままごとの様子が、X（ツイッター）で話題になっている。いったいどんな光景かというと、こんな感じだ。こちらは2023年10月9日、新潟県在住のXユーザーのやきちゃん（＠110tr_）さんが投稿した画像。おままごとの様子......のはずなのだが、画面上では、3人の大人たちが超目立つ。いったい何をしているのか。やきちゃんさんは画像と共にこうつぶやいている。「娘がおままごと始めたら、弟と父と夫が『こちらがいま話題の