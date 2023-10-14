¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÎÈÈºá·ë¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ï44¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Å´³Ê»Ò¤äÅÅµ¤ºô¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¿ÈÇäÇã¥°¥ë¡¼¥×¤òÅ¦È¯ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÎÈÈºá·ë¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÌ£¤À¡£¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¿Í¤Ê¤É¡¢8¿Í¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÇäÇã¡£·Ù»¡¤¬Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤òµß½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿