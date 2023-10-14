¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/10/14¡Û10·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ª¥Ï¥ë¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS½©¥É¥é¥Þ¹çÆ±²ñ¸«¡ØTBS DRAMA COLLECTION 2023 Autumn¡ª¡ª¡Ù¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢°ÂÆ£À¯¿®¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ»»Þ¤¬ÄÁÈ¯¸À¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹­À¥¥¢¥ê¥¹¡õÆ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¢¡Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬ÄÁÈ¯¸À ÃçÎÉ¤·¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¡Ö¥¢¥Û¤¬¥Ð