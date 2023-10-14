¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢¸½ºß¤âÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¬¤Ã¤«¤êÃËÀ­¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò