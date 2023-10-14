¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤ÎÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Q¡§50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¡©¡Ö50Âå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤ª¶â¤Î½àÈ÷¡¢Ï·¤¤»ÙÅÙ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¶µ°éÈñ¤Î¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤ÇÂ¾¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·