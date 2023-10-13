武庫川の向こうに見える「宝塚大劇場」9月30日、午前7時ごろ、「宝塚大劇場」を見渡せる兵庫県宝塚市のマンションから転落した、宝塚歌劇団「宙（そら）組」所属の生徒・Aさんの遺体が発見されて、2週間がたとうとしている。マンションの最上階では、Aさんの私物とみられる手提げかばんが見つかっており、発見当時から警察は飛び降り自殺とみていた。10月11日には「文春オンライン」が、Aさんが4人の上級生から罵声を浴びせ