「男性の産休」といわれる「産後パパ育休」（出生時育児休業）制度が2022年10月1日から始まって1年がたった。この新たな子育て支援策は定着しているのだろうか。働く主婦・主夫層のホンネを探る調査機関「しゅふJOB総研」（東京都新宿区）が2023年10月11日、就労志向のある主婦層を中心とした女性だけを対象に意識調査を行なった。女性たちから「家事育児の経験が夫の視野を広げる」と歓迎の声がある一方、「かえって妻のストレス