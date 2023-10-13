自民党県議団が埼玉県議会に提出していた子供だけの留守番などを放置による虐待と定める「虐待禁止条例」改正案の撤回が、１３日の本会議で承認された。県議団の田村琢実団長は改正案について「瑕疵（かし）はない」と説明するが、委員会で可決された改正案が世論の反発を受けて一転、撤回に追い込まれただけに、今後、自民県連内に田村氏の責任論が浮上しかねない。「前代未聞の事態だ。間違いなく自民党にとってイメージダウンに