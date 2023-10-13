ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏による性加害問題を受けて、日本作曲家協会（徳久広司会長）は13日、2019年の「第61回レコード大賞」でジャニー喜多川氏の没後に贈った「特別音楽文化賞」を取り消したことを明らかにした。【写真】賞取り消し後の第61回レコード大賞の記録のページ同協会によると、賞の取り消しは「性加害問題」が理由で、3日にジャニーズ事務所へ通達したという。取り消しに伴い、協会ホームペー