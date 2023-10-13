子供の「放置」を広く禁じる内容に県内外から批判が巻き起こった埼玉県虐待禁止条例の改正案をめぐり、県議会は13日、自民党県議団が提出した撤回請求書を全会一致で可決。改正案の取り下げが決まった。議場には約60人の傍聴者が詰めかけ、自民に対して説明を求めるやじが飛び交うなど、騒然とした。議員提出の条例案が委員会で可決された後に撤回されるのは初めて。「発案した議員は子供いるの？」SNSでは疑問の声本会議で