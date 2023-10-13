きょう、名古屋地裁に入った会社員の吉野凌雅被告（21）。今年2月、名古屋市のくら寿司で醤油差しに直接口をつけたような動画を撮影してSNSに投稿した威力業務妨害や、当時15歳の少女に対する営利誘拐の罪に問われています。事件の後、「くら寿司」では…記者「テーブルの中央には醤油などが収納されていて、取っ手を持ち上げると、全て一気に交換することができます」客が入れ替わるたびに、備品のセットを交換するなどの対策をと