プレミアリーグ、マンチェスターＣのグアルディオラ監督が、今季限りでスペイン１部Ｒマドリードとの契約が切れるドイツ代表ＭＦトニー・クロース（３３）の獲得を熱望していることが明らかになった。スペイン・カタルーニャ州日刊紙「ムンド・デポルティーボ」が報じたところによると、マンチェスターＣは来季にフリーとなるクロースに年俸１５００万ユーロ（約２３億８５００万円）を用意。来年１月に３４歳となるベテランＭ