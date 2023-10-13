違反行為の点数が合計360点以上積み上がると民間車検場としての指定が取り消しとなるが、中古車販売大手ビッグモーターのある店舗は「異例」の1万3584点に上った――。【写真】顔に受話器貼り付け、LINE投稿ビッグモーターでの「嫌がらせ」ビッグモーターによる保険金の水増し請求問題で、国土交通省は13日、同社の全国12店舗の整備工場に対し、整備記録簿の虚偽記載など悪質な不正車検が確認されたとして、民間車検場の指定