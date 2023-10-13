驚いた飼い猫が、何かが憑依したかのごとく、うなり声を上げる瞬間を捉えた映像がX（Twitter）に投稿され話題だ。衝撃映像！！！これ、ネコいぬワイドショーで観た 呪文系とか憑依系のやつだ！嫌ーーーーーっ&#128561;&#128561;&#128561;（経緯はリプ欄に）#猫のいる暮らし#ジアイーノ保護犬猫応援プロジェクト https://t.co/mzmImoK8O7— 保護猫のソングくん♪ (@pyonkichi_note) 2023年9月30日驚きのあまり耳がどっかにいっ