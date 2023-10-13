日本時間の10月13日（金）、『CATAN: Console Edition』のNintendo Switch版が発表された。海外では11月9日（木）の発売を予定している。『CATAN: Console Edition』は、名作ボードゲーム『カタン』【※】の公式ビデオゲーム版。記事執筆時点でPS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S版が日本国内でも配信中だ。※『カタンの開拓者たち』とも呼ばれる。&#128227; CATAN: Console Edition is coming to Nintendo Switch! &#128197