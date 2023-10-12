パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突で、イスラエル軍が完全封鎖したガザ地区では、11日午後に唯一の発電所で燃料が尽きた。停電により、水の供給も停止。空爆による死者が1300人、負傷者が6千人を超え、医療は崩壊寸前とみられ、患者の避難や医療物資運搬のための人道回廊の設置が焦点になっている。【写真】「まるでホラー映画」音楽祭襲撃、若者たちは逃げる途中で撃たれた