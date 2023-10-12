£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¶¡á¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤òÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿?¿¿Áê?¤ò±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£»°ãø¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥«¥Ê¥ÀÀï¡Ê£±£³Æü¡¢¥Ç¥ó¥«£Ó¡Ë¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡Ê£±£·Æü¡¢¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë¤ËÎ×¤à¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹Æü¤Î¹ç½É½éÆü¤ËµÞ¤­¤çÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¹ç½É¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼­Âà¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥»¥Ã