元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏（41）が立ち上げた「株式会社TOBE（トゥービー）」の公式YouTubeチャンネルで、15日午後6時30分から緊急生配信を行うことが発表された。【動画】「ワクワクしかない」突然公開された“緊急告知”「TOBE」のXでは「2023.10.15 18:30 緊急生配信決定！」とし、YouTubeのURLを記載。投稿された動画は15秒で「緊急告知」「緊急生配信決定！」のテロップとともに、15日の生配信の詳細が掲載さ