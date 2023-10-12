「虫刺されでお医者さんに行ったら、今まで見たことも無いくらい丸くなってお母さんにしがみついてたwwwよく頑張ったな、よしよし」【動画】注射が怖くて、まん丸になる猫さんの様子を見る病院が怖くて診察台で丸くなってお母さんにしがみつく白猫ちゃんの動画がInstagramで話題になりました。投稿したのは、とがし家さん（@maachaku__3）。動画の白猫ちゃんは、ましろちゃん（まーちゃん）です。3歳の女の子。とがし家さんによ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「4cm÷5mm=8」が減点? 賛否両論
- 2. 鉄腕DASH 緊急生放送で重大発表
- 3. 異例の売上 シャワーヘッド話題
- 4. 力尽きて…のぞき目的の男落下?
- 5. 小室夫妻 2億円新居に引越しか
- 6. 女子高生盗撮 男の言い分に戦慄
- 7. 藤本敏史 都内で当て逃げ事故か
- 8. 藤本敏史 過去発言ブーメランに
- 9. 吉田沙保里のSNS 深田恭子姿消す
- 10. トマト高騰 生産者「もう限界」
- 1. 異例の売上 シャワーヘッド話題
- 2. 力尽きて…のぞき目的の男落下?
- 3. 小室夫妻 2億円新居に引越しか
- 4. 藤本敏史 都内で当て逃げ事故か
- 5. トマト高騰 生産者「もう限界」
- 6. 電車内で女性に体液かける 逮捕
- 7. 「迷惑系」米配信者を再逮捕へ
- 8. 寝坊して逆ギレ? 加藤大臣を告発
- 9. ラッパー「百足」コカイン使用か
- 10. ライバル登山家2人 同じ山で死亡
- 1. 八冠に内閣総理大臣顕彰の授与へ
- 2. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 3. 「かわいい！」小学生切り絵クリエイタ…
- 4. 沖縄知事、辺野古承認を拒否＝代執行訴…
- 5. 「ハマス奇襲攻撃」の裏にあるイスラエ…
- 6. 消費税５％に引き下げ＝国民民主が１５…
- 7. デジタル歳入庁の設置明記 維新、衆院…
- 8. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 9. 岡野外務次官“ハマスなどによるテロ攻…
- 10. 「気持ち逆なで」「猛省」 “子供放置…
- 1. ハマスが虐殺始めた 生存者語る
- 2. ノーブラ女子アナ 行動に賛否
- 3. 韓国での買い物強要 中国で物議
- 4. ハマス構成員は「全員死人同然」
- 5. ハマス奇襲攻撃 計算外の戦果か
- 6. ウ侵攻のロシア兵 精神的危機か
- 7. 半導体紛争が激化 韓国に打撃か
- 8. 中国の若者に「日本化」発生か
- 9. 1秒で恋に 韓国女優の写真に賛辞
- 10. 胸ざっくり 韓国歌手の美貌話題
- 1. 退職金3000万…定年時落胆の訳
- 2. お好み焼き店 倒産急増のワケ
- 3. 「全銀システム」障害復旧へ
- 4. 2年前のゲーム なぜ今大ヒット?
- 5. 東芝 12月20日付で上場廃止へ
- 6. 知的障害がある母と絶縁 半生
- 7. 「コスパ病」で貧乏に 解決策は
- 8. 維持20万? 空き家が「負動産」に
- 9. イオン総合スーパー10年ぶり黒字
- 10. Apple ゲーミングPC本格参入へ?
- 1. 新スマホ 形ガラケー中身は現代
- 2. iPhone15 Amazon感謝祭で販売
- 3. Androidの良さ訴える動画が話題
- 4. Xのリプ 課金ユーザー向け新機能
- 5. 「子に害与えた」TikTokを訴訟
- 6. 大統領は小児性愛 デマ削除せず
- 7. 賃貸でも壁掛け棚 叶えるツール
- 8. Googleアカウントで「パスキー」認証が…
- 9. 「#ワークマン女子」オープンへ
- 10. 手のひらサイズのポータブルプロジェク…
- 1. 吉田沙保里のSNS 深田恭子姿消す
- 2. 激震の立大 関連イベが続々中止
- 3. 五郎丸氏の提言「差別」と物議に
- 4. 男子バレー ピチピチユニに爆笑
- 5. 立教の駅伝監督 教え子と不倫か
- 6. 巨人コーチ辞任「スッキリした」
- 7. 立大 上野監督の解任を正式発表
- 8. 八村塁 急成長に米メディア称賛
- 9. スイス代表FW ビキニ姿に大反響
- 10. 久保「正直きつい」酷使深刻化
- 1. 鉄腕DASH 緊急生放送で重大発表
- 2. 女子高生盗撮 男の言い分に戦慄
- 3. 藤本敏史 過去発言ブーメランに
- 4. 「ひでぇ街」下北沢の現在に嘆き
- 5. 釈由美子がTV出演 ネット騒然
- 6. ムロ 小栗宅に行ったら「大谷」
- 7. 柏木由紀 一般人扱いに自信喪失
- 8. 粗品が「重鎮イジり」松本叱る
- 9. 木下の腕に異変「これ訴訟やん」
- 10. 藤井八冠の話題でTBSアナが謝罪
- 1. グリーン車譲れ 子連れ母に困惑
- 2. 「最高に美しい」70代女優の1位
- 3. セリア&無印の商品 便利さに驚き
- 4. 20〜30代女性 退職の理由TOP10
- 5. ベランダから女性視線 正体驚き
- 6. 家政婦扱いする姑 一言で解消
- 7. 不倫相手の良からぬ噂を聞き恐怖
- 8. 100万貸した友人 予想外の展開に
- 9. 優しい先輩の裏顔に「ゾッ」
- 10. 不倫&略奪し妊娠 義母から正論