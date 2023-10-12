「虫刺されでお医者さんに行ったら、今まで見たことも無いくらい丸くなってお母さんにしがみついてたwwwよく頑張ったな、よしよし」【動画】注射が怖くて、まん丸になる猫さんの様子を見る病院が怖くて診察台で丸くなってお母さんにしがみつく白猫ちゃんの動画がInstagramで話題になりました。投稿したのは、とがし家さん（@maachaku__3）。動画の白猫ちゃんは、ましろちゃん（まーちゃん）です。3歳の女の子。とがし家さんによ