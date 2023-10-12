『たまごっち』とコラボレーションしたハズレなしのくじ「一番くじ たまごっち〜祝！こらぼれーしょん〜」が、11月3日（金）から順次、全国の「ローソン」などで発売される。【写真】限定柄のOriginal Tamagotchiも！ 「一番くじ」ラインナップ一覧■人気キャラクターが集結今回登場する「一番くじ たまごっち〜祝！こらぼれーしょん〜」は、まめっち、めめっち、くちぱっちなど『たまごっち』の人気キャラクターをデザインに