2大会連続ベスト8入りがかなわず、失意の帰国となったラグビー日本代表。ラグビー日本代表の次期HC「エディー再登板」でいいのか W杯予選プール敗退で最有力と報道11日、フランスW杯を終えたチームが成田、羽田両空港に到着。ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ（HC=53）、主将の姫野和樹（29）らが会見を行った。すでに退任が決定しているジョセフHCは「悔しい気持ち。最終的に残念な結果に終わりましたが、一番頑張ったのは