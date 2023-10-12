2大会連続ベスト8入りがかなわず、失意の帰国となったラグビー日本代表。ラグビー日本代表の次期HC「エディー再登板」でいいのか W杯予選プール敗退で最有力と報道11日、フランスW杯を終えたチームが成田、羽田両空港に到着。ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ（HC=53）、主将の姫野和樹（29）らが会見を行った。すでに退任が決定しているジョセフHCは「悔しい気持ち。最終的に残念な結果に終わりましたが、一番頑張ったのは
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