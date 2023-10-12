２月に死んだダービー馬「ウイニングチケット」が９月１日、牧草生産会社「中央牧草センター」（千葉県四街道市）が提供するサービス「生牧草バンク」の登録を抹消された。「最後の支援」をしようと、直前の３日ほどの間にはファンから牧草５００キロ以上の注文があった。ウイニングチケットを世話した担当者は「長い間支えてくれたファンの皆さんに、感謝したい」と話している。（萩原凱）「生牧草バンク」はファンがインター